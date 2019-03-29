Son Dakika Haberleri: Afganistan'da Taliban Saldırısı: 9 Ölü

Afganistan'da Taliban Saldırısı: 9 Ölü

1 saat önce

Taliban militanlarının Afganistan'ın Gazne vilayetinde polis karakoluna düzenlediği saldırıda 9 polis hayatını kaybetti.

Afganistan'da Taliban Saldırısı: 9 Ölü, System.String[]
Taliban militanlarının Afganistan'ın Gazne vilayetinde polis karakoluna düzenlediği saldırıda 9 polis hayatını kaybetti.

Gazne Valiliği Sözcüsü Muhammed Arif Nuri, basına yaptığı açıklamada, militanların, Zanahan Say bölgesindeki polis karakoluna saldırdığını söyledi.

Nuri, saldırıda 9 polisin yaşamını yitirdiğini, 6 polisin yaralandığını belirtti.

Nuri, çatışmada Taliban üyelerinin de kayıp verdiğini kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 02:07 Kaynak: AA

Polis, Gazne, Afganistan, Güncel
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