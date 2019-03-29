Afganistan'da Taliban Saldırısı: 9 Ölü
1 saat önce
Taliban militanlarının Afganistan'ın Gazne vilayetinde polis karakoluna düzenlediği saldırıda 9 polis hayatını kaybetti.
Taliban militanlarının Afganistan
'ın Gazne
vilayetinde polis karakoluna düzenlediği saldırıda 9 polis hayatını kaybetti.
Gazne Valiliği Sözcüsü Muhammed Arif Nuri, basına yaptığı açıklamada, militanların, Zanahan Say bölgesindeki polis karakoluna saldırdığını söyledi.
Nuri, saldırıda 9 polisin yaşamını yitirdiğini, 6 polisin yaralandığını belirtti.
Nuri, çatışmada Taliban üyelerinin de kayıp verdiğini kaydetti.
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Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 02:07 Kaynak: AA
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