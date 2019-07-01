Son Dakika Haberleri: Afganistan'da Taliban saldırısı: Onlarca ölü ve yaralı; yaralıların çoğu ilkokul öğrencileri
Son Dakika Dünya Haber

Afganistan'da Taliban saldırısı: Onlarca ölü ve yaralı; yaralıların çoğu ilkokul öğrencileri

44 dakika önce

Afganistan'ın başkenti Kabil'de Taliban militanlarının düzenlediği bombalı ve silahlı saldırıda onlarca kişi öldü ve yaralandı. Yaralananlardan en az 51'inin ilkokul öğrencisi olduğu bildirildi

Afganistan'da Taliban saldırısı: Onlarca ölü ve yaralı; yaralıların çoğu ilkokul öğrencileri, System.String[]
Taliban militanlarının, Afganistan'ın başkenti Kabil'de Savunma Bakanlığı'na bağlı bir binayı hedef aldığı bombalı ve silahlı saldırıda onlarca kişi öldü ve yaralandı.

İçişleri Bakanlığı, saldırıda en az 4 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı ancak çeşitli kaynaklar en az 34 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.
Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 08:53 
Afganistan, Kabil, Dünya
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ünlü iş adamı Turgay Cantaş karısını vurup intihar etti Apartman boşluğuna düşen liseli Emir feci şekilde can verdi Cinsel ilişkiye girdikleri kadını vahşice öldüren 4 kişi yakalandı Serinlemek için göle giren AK Parti ilçe yöneticisinin cansız bedenine ulaşıldı!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.7.2019 21:37:02. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Afganistan'da Taliban saldırısı: Onlarca ölü ve yaralı; yaralıların çoğu ilkokul öğrencileri
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]