Afganistan'da Taliban saldırısı: Onlarca ölü ve yaralı; yaralıların çoğu ilkokul öğrencileri
44 dakika önce
Afganistan'ın başkenti Kabil'de Taliban militanlarının düzenlediği bombalı ve silahlı saldırıda onlarca kişi öldü ve yaralandı. Yaralananlardan en az 51'inin ilkokul öğrencisi olduğu bildirildi
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 08:53
Taliban militanlarının, Afganistan
'ın başkenti Kabil
'de Savunma Bakanlığı'na bağlı bir binayı hedef aldığı bombalı ve silahlı saldırıda onlarca kişi öldü ve yaralandı. İçişleri Bakanlığı
, saldırıda en az 4 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı ancak çeşitli kaynaklar en az 34 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.
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