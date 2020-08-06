Afganistan'da Taliban saldırısında 1 polis öldü - Son Dakika

Taliban'dan henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2020 03:07

Kaynak: AA

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