Son Dakika Haberleri: Afganistan'da Taliban saldırısında 10 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti
Son Dakika Güncel Afganistan'da Taliban saldırısında 10 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti

Afganistan'da Taliban saldırısında 10 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti

3 dakika önce

Taliban militanlarının, Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Tahar vilayetinin İşkemiş ilçesindeki polis karakoluna saldırması sonucu 10 güvenlik görevlisinin öldüğü bildirildi.

Afganistan'da Taliban saldırısında 10 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti, System.String[]

Taliban militanlarının, Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Tahar vilayetinin İşkemiş ilçesindeki polis karakoluna saldırması sonucu 10 güvenlik görevlisinin öldüğü bildirildi.

Emniyet Yetkilileri, militanların, İşkemiş'in Kata Kurk köyündeki polis karakoluna saldırmasıyla çıkan çatışmada 10 güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiğini, 10'unun yaralandığını açıkladı.

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Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 02:48 Kaynak: AA
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