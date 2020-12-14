Afganistan'da Taliban saldırısında 10 güvenlik görevlisi öldü - Son Dakika

Taliban'dan henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

Kunduz İl Şura Başkanı Muhammed Yosuf Ayyubi, basına yaptığı açıklamada, militanların, İmam Sahib'in İstaming köyündeki askeri karakola saldırdığını söyledi.

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