Afganistan'da Taliban saldırısında 2 güvenlik görevlisi öldü - Son Dakika

Taliban'dan henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

İbadi, saldırının ardından düzenlenen operasyonda militanların da kayıp verdiğini kaydetti.

İbadi, saldırıda iki güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiğini, ikisinin yaralandığını belirtti.

Uruzgan Valiliği Sözcüsü Zilgey İbadi, basına yaptığı açıklamada, militanların, Uruzgan'ın merkezi Tirinkot şehrindeki polis karakoluna saldırdığını söyledi.

Taliban militanlarının, Afganistan 'ın Uruzgan vilayetindeki polis karakoluna düzenlediği silahlı saldırıda iki güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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