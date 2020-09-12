Afganistan'da Taliban saldırısında 2 güvenlik görevlisi öldü - Son Dakika

Taliban militanlarının, Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Tahar vilayetinde devriye gezen güvenlik güçlerine düzenlediği silahlı saldırıda 2 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.

Tahar Emniyet Müdürlüğü sözcüsü Halil Esir, basına yaptığı açıklamada, militanların, Tahar-Kunduz yolunda devriye gezen güvenlik güçlerine silahlı saldırı düzenlediğini söyledi.

Saldırıda 2 güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiğini ifade eden Esir, 4 güvenlik görevlisinin de yaralandığını belirtti.

Esir, saldırının ardından çıkan çatışmada 16 militanın öldürüldüğünü kaydetti.

Taliban'dan henüz konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.