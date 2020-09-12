Afganistan'da Taliban saldırısında 2 güvenlik görevlisi öldü - Son Dakika

Taliban militanlarının, Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Tahar vilayetinde devriye gezen güvenlik güçlerine düzenlediği silahlı saldırıda 2 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.
Tahar Emniyet Müdürlüğü sözcüsü Halil Esir, basına yaptığı açıklamada, militanların, Tahar-Kunduz yolunda devriye gezen güvenlik güçlerine silahlı saldırı düzenlediğini söyledi.
Saldırıda 2 güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiğini ifade eden Esir, 4 güvenlik görevlisinin de yaralandığını belirtti.
Esir, saldırının ardından çıkan çatışmada 16 militanın öldürüldüğünü kaydetti.
Taliban'dan henüz konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.
Haber Yayın Tarihi: 12.09.2020 17:19 - Kaynak: AA
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