Afganistan'da Taliban saldırısında 2 güvenlik görevlisi öldü - Son Dakika

Afganistan'da Taliban saldırısında 2 güvenlik görevlisi öldü

Taliban militanlarının, Afganistan'ın batısında bulunan Gor vilayetindeki polis karakola düzenlediği silahlı saldırıda 2 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.

Taliban militanlarının, Afganistan'ın batısında bulunan Gor vilayetindeki polis karakola düzenlediği silahlı saldırıda 2 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti. Gor Valisi Nur Muhammed Kohneverd, basına yaptığı açıklamada, militanların, Gor'un Haristan bölgesindeki polis karakoluna silahlı saldırı düzenlediğini söyledi. Saldırıda 2 güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiğini ifade eden Kohneverd, saldırının ardından çıkan çatışmada militanların da kayıp verdiğini belirtti. Görgü tanıkları ise saldırıda 4 güvenlik görevlisinin öldüğünü iddia etti. Taliban'dan henüz saldırıyla ilgili bir açıklama yapılmadı.

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