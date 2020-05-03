Afganistan'da Taliban saldırısında 2 korucu öldü - Son Dakika

Taliban militanlarının, Afganistan'ın Paktiya vilayetinin Dend Petan ilçesindeki korucu karakoluna düzenlediği silahlı saldırıda iki korucu hayatını kaybetti.

Paktiya'daki 203. Atel Kolordu Komutanlığı Sözcüsü İmal Mumand, basına yaptığı açıklamada, militanların, Dend Petan ilçesindeki korucu karakoluna silahlı saldırı gerçekleştirdiğini söyledi.

Saldırıda iki korucunun yaşamını yitirdiğini, üçünün yaralandığını ifade eden Mumand, saldırının ardından çıkan çatışmada iki militanın öldürüldüğünü, yedisinin yaralandığını belirtti.

Taliban'dan henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.