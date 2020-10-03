Afganistan'da Taliban saldırısında 2 polis öldü - Son Dakika

Afganistan'da Taliban saldırısında 2 polis öldü
Taliban militanlarının, Afganistan'ın Kapisa vilayetinde devriye gezen polislere düzenlediği silahlı saldırıda 2 polis hayatını kaybetti.
Taliban militanlarının, Afganistan'ın Kapisa vilayetinde devriye gezen polislere düzenlediği silahlı saldırıda 2 polis hayatını kaybetti.
Kapisa Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Abdul Şayık Şuriş, basına yaptığı açıklamada, militanların, Kapisa'nın Kohbend ilçesinde devriye gezen polislere silahlı saldırı düzenlediğini söyledi.
Saldırıda 2 polisin yaşamını yitirdiğini bildiren Şuriş, 2 polisin ise yaralandığını belirtti.
Taliban'dan henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.
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