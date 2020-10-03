Afganistan'da Taliban saldırısında 2 polis öldü - Son Dakika

Taliban'dan henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

Saldırıda 2 polisin yaşamını yitirdiğini bildiren Şuriş, 2 polisin ise yaralandığını belirtti.

Kapisa Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Abdul Şayık Şuriş, basına yaptığı açıklamada, militanların, Kapisa'nın Kohbend ilçesinde devriye gezen polislere silahlı saldırı düzenlediğini söyledi.

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