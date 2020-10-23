Afganistan'da Taliban saldırısında 20 güvenlik görevlisi öldü - Son Dakika

Afganistan'da Taliban saldırısında 20 güvenlik görevlisi öldü

23.10.2020 12:19
Afganistan'da Taliban saldırısında 20 güvenlik görevlisi öldü, System.String[]

Taliban militanlarının, Afganistan'ın batısındaki Nimruz vilayetinin Haşrud ilçesindeki askeri karakola düzenlediği saldırıda 20 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.

Taliban militanlarının, Afganistan'ın batısındaki Nimruz vilayetinin Haşrud ilçesindeki askeri karakola düzenlediği saldırıda 20 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.

Haşrud ilçe Kaymakamı Celil Vatandost, basına yaptığı açıklamada, militanların, Haşrud'un Dehmezeng bölgesindeki askeri karakola silahlı saldırı düzenlediğini söyledi.

Saldırıda 20 güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiğini ifade eden Vatandost, 6 askerin de militanlar tarafından esir alındığını belirtti.

Taliban'dan henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

Öte yandan Afganistan Savunma Bakanlığı, militanların son 24 saat içerisinde 24 vilayette saldırı gerçekleştirdiğini açıkladı.

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- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Afganistan'da Taliban saldırısında 20 güvenlik görevlisi öldü - Son Dakika

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