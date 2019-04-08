Afganistan'da Taliban Saldırısında 3 Amerikan Askeri Öldü

Afganistan'da Taliban tarafından yol kenarına döşenmiş bombanın infilak etmesi sonucu 3 ABD askerinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Afganistan'da Taliban tarafından yol kenarına döşenmiş bombanın infilak etmesi sonucu 3 ABD askerinin hayatını kaybettiği belirtildi.



Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO) liderliğindeki Kararlı Destek Misyonu tarafından yapılan açıklamada, Afganistan'ın başkenti Kabil'deki Bagram Hava Üssü yakınlarında ABD askeri konvoyunun geçişi sırasında yol kenarına döşenmiş el yapımı bombanın infilak ettiği belirtildi. Olayda 3 ABD askeri ile 1 paralı askerin hayatını kaybettiği ifade edildi. Saldırıda 3 Amerikan askerinin de yaralandığı ve hastanede tedavi gördüğü ifade edildi. Öte yandan, saldırıyı Taliban üstlendi.



(İHA)

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Dolarda Hareketli Anlar Yaşanıyor! İşte Güncel Rakamlar

A Haber'de Seçim Analisti Olarak Ekrana Çıkan Kebapçı: Kebapçılıktan Gocunmam Analistlik Okulla Olmaz

ABD, İran Devrim Muhafızları'nı Terör Örgütü İlan Etti

İran, ABD Ordusunu Terör Örgütü İlan Etti