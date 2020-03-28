Afganistan'da Taliban saldırısında 3 güvenlik görevlisi öldü - Son Dakika

Taliban militanlarının, Afganistan'ın kuzeyindeki Cüzcan vilayetinin Murdiyan ilçesine düzenlediği saldırıda 3 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.

Cüzcan Valiliğinden yapılan açıklamada, militanların, Murdiyan ilçesine saldırdığı bildirildi.

Saldırıda 3 güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiği, 2 güvenlik görevlisinin yaralandığı kaydedildi.

Açıklamada, saldırının ardından çıkan çatışmada 7 militanın öldürüldüğü, 5 militanın da yaralandığı vurgulandı.

Taliban'dan henüz konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.