Afganistan'da Taliban saldırısında 3 güvenlik görevlisi öldü - Son Dakika

Taliban militanlarının, Afganistan'ın Kapisa vilayetinde güvenlik güçlerine düzenlediği silahlı saldırıda 3 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.
Kapisa Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Şayık Şuriş, basına yaptığı açıklamada, militanların, Kapisa'nın Nicrab ilçesine bağlı Dere-i Afgan bölgesinde devriye gezen güvenlik güçlerine silahlı saldırı düzenlediğini söyledi.
Şuriş, saldırıda 3 güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiğini, 1 güvenlik görevlisinin de militanlar tarafından esir alındığını belirtti.
Taliban'dan henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.
Afganistan'da şiddet olayları devam ederken, diğer taraftan ülkede istikrarın sağlanması için çalışmalar sürüyor.
Kaynak: AA
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