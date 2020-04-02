Afganistan'da Taliban saldırısında 3 korucu öldü - Son Dakika

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Afganistan'da Taliban saldırısında 3 korucu öldü
6 saat önce
Taliban militanlarının, Afganistan'ın Kapisa vilayetinin Tegab ilçesindeki korucu karakoluna düzenlediği saldırıda 3 korucunun öldüğü bildirildi.
Taliban militanlarının, Afganistan'ın Kapisa vilayetinin Tegab ilçesindeki korucu karakoluna düzenlediği saldırıda 3 korucunun öldüğü bildirildi.
Kapisa Emniyetinden yapılan açıklamada, militanların, Tegab ilçesindeki korucu karakoluna saldırdığı kaydedildi.
Açıklamada, çatışmada 3 korucunun yaşamını yitirdiği, 11 korucunun yaralandığı ve 3 militanın öldürüldüğü bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 02.04.2020 12:26 Kaynak: AA
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