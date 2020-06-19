Afganistan'da Taliban saldırısında 3 korucu öldü - Son Dakika

Taliban militanlarının, Afganistan'ın kuzeyindeki Kunduz vilayetinin Han Abad ilçesindeki korucu karakoluna düzenlediği silahlı saldırıda 3 korucu hayatını kaybetti.
Kunduz Valiliği Sözcüsü Esmatullah Muradi, basına yaptığı açıklamada, militanların, Han Abad'ın Band-i Bark bölgesindeki korucu karakoluna silahlı saldırı gerçekleştirdiğini söyledi.
Muradi, saldırıda 3 korucunun yaşamını yitirdiğini, 3 korucunun da yaralandığını belirtti.
Muradi, saldırının ardından çıkan çatışmada 10'dan fazla militanın da öldürüldüğünü kaydetti.
Taliban'dan henüz konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.