Afganistan'da Taliban saldırısında 3 polis hayatını kaybetti - Son Dakika

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Afganistan'da Taliban saldırısında 3 polis hayatını kaybetti
6 saat önce
Taliban militanlarının, Afganistan'ın kuzeyindeki Kunduz vilayetinin Han Abad ilçesindeki polis karakoluna düzenlediği saldırıda 3 polis hayatını kaybetti.
Taliban militanlarının, Afganistan'ın kuzeyindeki Kunduz vilayetinin Han Abad ilçesindeki polis karakoluna düzenlediği saldırıda 3 polis hayatını kaybetti.
Kunduz Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, militanların, Han Abad'ın Garaçi bölgesindeki polis karakoluna saldırdığı bildirildi.
Saldırıda 3 polisin yaşamını yitirdiği belirtilen açıklamada, olayın ardından çıkan çatışmada, dört militanın öldürüldüğü, üçünün de yaralandığı kaydedildi.
Taliban'dan henüz konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.
Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 02:34 Kaynak: AA
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