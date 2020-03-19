Afganistan'da Taliban saldırısında 3 polis hayatını kaybetti - Son Dakika
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Afganistan'da Taliban saldırısında 3 polis hayatını kaybetti

6 saat önce

Taliban militanlarının, Afganistan'ın kuzeyindeki Kunduz vilayetinin Han Abad ilçesindeki polis karakoluna düzenlediği saldırıda 3 polis hayatını kaybetti.

Afganistan'da Taliban saldırısında 3 polis hayatını kaybetti, System.String[]

Taliban militanlarının, Afganistan'ın kuzeyindeki Kunduz vilayetinin Han Abad ilçesindeki polis karakoluna düzenlediği saldırıda 3 polis hayatını kaybetti.

Kunduz Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, militanların, Han Abad'ın Garaçi bölgesindeki polis karakoluna saldırdığı bildirildi.

Saldırıda 3 polisin yaşamını yitirdiği belirtilen açıklamada, olayın ardından çıkan çatışmada, dört militanın öldürüldüğü, üçünün de yaralandığı kaydedildi.

Taliban'dan henüz konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.

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Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 02:34 Kaynak: AA

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