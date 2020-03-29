Afganistan'da Taliban saldırısında 4 güvenlik görevlisi öldü - Son Dakika

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Afganistan'da Taliban saldırısında 4 güvenlik görevlisi öldü
6 saat önce
Taliban militanlarının, Afganistan'ın Daykundi vilayetinin Kacran ilçesindeki polis karakoluna düzenlediği saldırıda 4 güvenlik görevlisinin öldüğü bildirildi.
Taliban militanlarının, Afganistan'ın Daykundi vilayetinin Kacran ilçesindeki polis karakoluna düzenlediği saldırıda 4 güvenlik görevlisinin öldüğü bildirildi.
Daykundi Vali Yardımcısı Muhammed Ali Uruzgani, basına yaptığı açıklamada, militanların, Kacran ilçesinin Kanduha bölgesindeki polis karakoluna saldırdığını belirtti.
Saldırıda 4 güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiğini ifade eden Uruzgani, 8 güvenlik görevlisinin de yaralandığını söyledi.
Uruzgani, saldırının ardından çıkan çatışmada 4 militanın öldürüldüğünü, 8'inin de yaralandığını kaydetti.
Taliban'dan henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.
Haber Yayın Tarihi: 29.03.2020 11:14 Kaynak: AA
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