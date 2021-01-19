Afganistan'da Taliban saldırısında 4 güvenlik görevlisi öldü - Son Dakika

Taliban militanlarının, Afganistan'ın kuzeyindeki Kunduz vilayetindeki askeri karakola düzenlediği silahlı saldırıda dört güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.
Afganistan Savunma Bakanlığı, militanların, Kunduz'un Daşti Arçi ilçesi ve Bag Şirket bölgesindeki askeri karakola silahlı saldırı düzenlediğini açıkladı.
Saldırıda, dört güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiği ifade edilen açıklamada, saldırının ardından çıkan çatışmada 15 militanın öldürüldüğü, 12 militanın yaralandığı kaydedildi.
Görgü tanıkları ise saldırıda 15'ten fazla güvenlik görevlisinin öldüğünü öne sürdü.
Taliban'dan henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.
Afganistan'daki şiddeti durdurmak amacıyla Afganistan hükümeti ile Taliban arasında Katar'ın başkenti Doha'da müzakerelerin ikinci aşaması devam ediyor.
Kaynak: AA
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