Afganistan'da Taliban saldırısında 4 polis öldü - Son Dakika

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Afganistan'da Taliban saldırısında 4 polis öldü
6 saat önce
Taliban militanlarının, Afganistan'ın kuzeyindeki Baglan vilayetinin Baglan ilçesindeki polis karakoluna düzenlediği saldırıda, 4 polis hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 02:22 Kaynak: AA
Taliban militanlarının, Afganistan'ın kuzeyindeki Baglan vilayetinin Baglan ilçesindeki polis karakoluna düzenlediği saldırıda, 4 polis hayatını kaybetti.
Baglan Kaymakamı Hanzada Mazlumyar, yaptığı açıklamada, militanların Baglan'ın Sarak 9 bölgesindeki polis karakoluna saldırı düzenlediğini söyledi.
Mazlumyar, saldırıda 4 polisin yaşamını yitirdiğini, 7 polisin de yaralandığını belirtti.
Taliban ise saldırıda 7 güvenlik görevlisinin öldüğünü iddia etti.
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