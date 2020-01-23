Afganistan'da Taliban saldırısında 4 polis öldü - Son Dakika
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Afganistan'da Taliban saldırısında 4 polis öldü

6 saat önce

Taliban militanlarının, Afganistan'ın kuzeyindeki Baglan vilayetinin Baglan ilçesindeki polis karakoluna düzenlediği saldırıda, 4 polis hayatını kaybetti.

Afganistan'da Taliban saldırısında 4 polis öldü, System.String[]

Taliban militanlarının, Afganistan'ın kuzeyindeki Baglan vilayetinin Baglan ilçesindeki polis karakoluna düzenlediği saldırıda, 4 polis hayatını kaybetti.

Baglan Kaymakamı Hanzada Mazlumyar, yaptığı açıklamada, militanların Baglan'ın Sarak 9 bölgesindeki polis karakoluna saldırı düzenlediğini söyledi.

Mazlumyar, saldırıda 4 polisin yaşamını yitirdiğini, 7 polisin de yaralandığını belirtti.

Taliban ise saldırıda 7 güvenlik görevlisinin öldüğünü iddia etti.

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Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 02:22 Kaynak: AA
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