Afganistan'da Taliban saldırısında 4 polis öldü - Son Dakika

Taliban militanlarının Afganistan'ın kuzeyinde bulunan Kunduz vilayetindeki polis karakoluna düzenlediği silahlı saldırıda 4 polis hayatını kaybetti.
Kunduz İş Şura Başkanı Muhammed Yosuf Eyyubi, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, militanların, Kunduz merkezindeki polis karakoluna silahlı saldırı düzenlediğini söyledi.
Eyyubi, saldırıda 4 polisin öldüğünü, 2 kişinin yaralandığını belirtti.
Taliban'dan henüz konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.
Bir yandan Taliban saldırıları devam ederken diğer taraftan Afganistan'daki şiddeti sonlandırmak amacıyla Afganistan müzakere heyeti Katar'ın başkenti Doha'da bulunuyor.
Kaynak: AA
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