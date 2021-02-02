Afganistan'da Taliban saldırısında 4 polis öldü - Son Dakika

Taliban militanlarının Afganistan'ın kuzeyinde bulunan Kunduz vilayetindeki polis karakoluna düzenlediği silahlı saldırıda 4 polis hayatını kaybetti.

Kunduz İş Şura Başkanı Muhammed Yosuf Eyyubi, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, militanların, Kunduz merkezindeki polis karakoluna silahlı saldırı düzenlediğini söyledi.

Eyyubi, saldırıda 4 polisin öldüğünü, 2 kişinin yaralandığını belirtti.

Taliban'dan henüz konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.

Bir yandan Taliban saldırıları devam ederken diğer taraftan Afganistan'daki şiddeti sonlandırmak amacıyla Afganistan müzakere heyeti Katar'ın başkenti Doha'da bulunuyor.