Son Dakika › Güncel › Afganistan'da Taliban saldırısında 5 güvenlik görevlisi öldü - Son Dakika
Afganistan'da Taliban saldırısında 5 güvenlik görevlisi öldü
6 saat önce
Taliban militanlarının, Afganistan'ın kuzeyindeki Kunduz vilayetinin İmam Sahip ilçesindeki askeri karakola düzenlediği saldırıda 5 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.
Taliban militanlarının, Afganistan'ın kuzeyindeki Kunduz vilayetinin İmam Sahip ilçesindeki askeri karakola düzenlediği saldırıda 5 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.
Kunduz İl Şura Başkanı Muhammed Yusuf Ayyubi, basına yaptığı açıklamada, militanların, İmam Sahip ilçesindeki askeri karakola silahlı saldırı düzenlediğini söyledi.
Saldırıda 5 güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiğini, üçünün yaralandığını ifade eden Ayyubi, 6 güvenlik görevlisinin de Taliban'ın eline esir düştüğünü belirtti.
Taliban'dan henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.
Haber Yayın Tarihi: 26.03.2020 11:38 Kaynak: AA
Son Dakika ABD'de koronavirüs vakaları 70 bine yaklaştı, ölü sayısı 1046'ya çıktı Koronavirüsün Türkiye'de yayılımına dair 3 senaryo! Etkin tedbirlerle salgın nisan sonunda kontrol altına alınabilir Koronavirüse yakalanan İtalyan hasta, yaşadıklarını anlattı: Bu virüs, semptomları olmayanların ayaklarıyla yürüyor Yunanistan'da Türk köyü karantinaya alındı