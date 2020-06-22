Afganistan'da Taliban saldırısında 5 korucu öldü

Taliban militanlarının, Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Tahar vilayetinin Baharak ilçesindeki korucu karakoluna düzenlediği saldırıda 5 korucu hayatını kaybetti.
Tahar Valiliği sözcüsü Cevad Hicri, basına yaptığı açıklamada, militanların, Baharak'ın Erbabveli korucu karakoluna silahlı saldırı düzenlediğini söyledi.
Hicri, saldırıda 5 korucunun yaşamını yitirdiğini, 3 korucunun da yaralandığını belirtti.
Hicri, saldırının ardından çıkan çatışmada Taliban'ın da kayıp verdiğini kaydetti.
Taliban'dan henüz konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.