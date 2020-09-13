Afganistan'da Taliban saldırısında 5 polis öldü - Son Dakika

Afganistan'da Taliban saldırısında 5 polis öldü

Taliban militanlarının, Afganistan'ın Kapisa vilayetinin Tegab ilçesine düzenlediği silahlı saldırıda 5 polis hayatını kaybetti.

Taliban militanlarının, Afganistan'ın Kapisa vilayetinin Tegab ilçesine düzenlediği silahlı saldırıda 5 polis hayatını kaybetti. Kapisa Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Abdul Şayık Şuriş, basına yaptığı açıklamada, militanların, Tegab ilçe merkezine silahlı saldırı düzenlediğini söyledi. Saldırıda 5 polisin yaşamını yitirdiğini ifade eden Şuriş, 7 güvenlik görevlisinin de yaralandığını belirtti. Şuriş, saldırının ardından çıkan çatışmada militanların da kayıp verdiğini kaydetti. Ayrıca Afganistan Savunma Bakanlığı, Taliban militanlarının son 24 saatte ülkenin 15 vilayetinde saldırı düzenlediğini açıkladı. Öte yandan, Afganistan'da yıllardır devam eden savaşı sonlandırmak amacıyla Taliban ile Afganlar arası müzakereler dün Katar'ın başkenti Doha'da başlamıştı.

Son Dakika

Gaziantepli ünlü iş insanı Mehmet Teymur, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Prof. Dr. Tufan Tükek'ten İstanbul için kritik koronavirüs uyarısı: Durum daha vahim olabilir, büyük dalga yaklaşıyor

Fenerbahçe, Marcel Tisserand ile görüşmelere başladı

MHP'den ihraç edildikten sonra İYİ Parti'ye geçen Erhan Usta'yı meşalelerle karşılayan partililer, yangına neden oldu

Ankara'daki kum fırtınasına yakalanan işçi: Ayaklarım yerden kesildi, yer çekimi yok gibiydi

Lille, sahasında konuk ettiği Metz'i 1-0 mağlup etti

Yunanistan'dan bir provakasyon daha: Cumhurbaşkanı Sakellaropulu Meis Adası'na askeri helikopterle indi

Yangına uykuda yakalanan anne ve 2 çocuğu kurtuldu, dışarı çıkmayan baba öldü

Karısını boğazından bıçaklayan cani koca, kendisini engelleyenlere biber gazı sıktı

Beşiktaş'ın prensipte anlaştığı Josef de Souza İstanbul'a geldi

ABD merkezli Bloomberg'den çarpıcı Türkiye-Fransa analizi: Macron ya çıtayı yükseltmeli ya da susmalı

Medipol Başakşehir Celtic'ten Mbombo'yu 1 yıllığına kiraladı

Kapı eşiğindeki kadını av tüfeğiyle öldürdü, "Hırsız sandım" dedi

Bursa'da el yazısı şeklindeki bulutlar vatandaşların ilgisini çekti

Miras kavgasında bir kadın kayınpederi ve kayınbiraderleri tarafından feci şekilde öldürüldü