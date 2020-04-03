Afganistan'da Taliban saldırısında 6 güvenlik görevlisi öldü - Son Dakika

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Afganistan'da Taliban saldırısında 6 güvenlik görevlisi öldü
6 saat önce
Taliban militanlarının, Afganistan'ın batısındaki Badgis vilayetinin Mukur ilçesinde düzenlediği saldırıda 6 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.
Taliban militanlarının, Afganistan'ın batısındaki Badgis vilayetinin Mukur ilçesinde düzenlediği saldırıda 6 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.
Badgis Valiliği sözcüsü Nacmuddin Burhani, basına yaptığı açıklamada, militanların Mukur ilçesinin Haristan bölgesinde devriye gezen güvenlik güçlerine silahlı saldırı düzenlediğini, 6 güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 04:24 Kaynak: AA
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