Afganistan'da Taliban saldırısında 6 sivil öldü - Son Dakika
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Afganistan'da Taliban saldırısında 6 sivil öldü

13 dakika önce

Afganistan'ın kuzeyindeki Faryab vilayetinin Andhoy ilçesinde, Taliban militanlarının silahlı saldırısında 6 sivil hayatını kaybetti.

Afganistan'da Taliban saldırısında 6 sivil öldü, System.String[]

Afganistan'ın kuzeyindeki Faryab vilayetinin Andhoy ilçesinde, Taliban militanlarının silahlı saldırısında 6 sivil hayatını kaybetti.

Faryab Valisi Nakibullah Faik, basına yaptığı açıklamada, Taliban militanlarının, Andhoy'un Urgenci Hane bölgesindeki bir eve silahlı saldırı düzenlediğini söyledi.

Saldırıda aralarında çocukların da bulunduğu 6 sivilin hayatını kaybettiği bilgisini paylaşan Faik, 2 sivilin de yaralandığını belirtti.

Taliban, saldırıyı düzenlediğini kabul etmedi.

Afganistan, Faryab, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 04:12 Kaynak: AA
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