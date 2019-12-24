Afganistan'da Taliban saldırısında 7 asker öldü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Afganistan'da Taliban saldırısında 7 asker öldü - Son Dakika

Afganistan'da Taliban saldırısında 7 asker öldü

6 saat önce

Taliban militanlarının, Afganistan'ın kuzeyindeki Belh vilayetinin Devletabad ilçesindeki askeri karakola düzenlediği saldırıda 7 askerin hayatını kaybettiği bildirildi.

Afganistan'da Taliban saldırısında 7 asker öldü, System.String[]

Taliban militanlarının, Afganistan'ın kuzeyindeki Belh vilayetinin Devletabad ilçesindeki askeri karakola düzenlediği saldırıda 7 askerin hayatını kaybettiği bildirildi.

Afganistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, militanların, Devletabad'ın Hili Geli köyündeki askeri karakola saldırdığı belirtildi.

Saldırıda 7 askerin yaşamını yitirdiği kaydedilen açıklamada, 6 güvenlik görevlisinin de yaralandığı ifade edildi.

Görgü tanıkları ise saldırıda hayatını kaybeden askerlerin sayısının 10'un üzerinde olduğunu ileri sürdü.

Taliban'dan yapılan açıklamada ise saldırıda 20 askerin öldürüldüğü iddia edildi.

Afganistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 09:20 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Katil zanlısının, görgü tanığı arkadaşının "Niye yaptın?" sorusuna verdiği cevap kan dondurdu
İBB, Avrupa şampiyonu antrenörü işten çıkardı Serviste unutularak hayatını kaybeden Alperen'in ölümünde kusurlu bulunan müfettişlerin yargılanmasına başlandı Yanan evde mahsur kalan kadını taksi şoförü kurtardı

Son Dakika Haberleri
15:46 İbb önündeki fayton protestosu 6. gününde - Son Dakika
15:45 ÜMRANİYE'DE SİLAHLI MARKET SOYGUNU - Son Dakika
15:45 ESENYURT'TAKİ YANGINDA KUNDAKLAMA İDDİASI - Son Dakika
15:45 Osman Kavala'nın tahliye talebi reddedildi - Son Dakika
15:44 Akbank, Van'da 200 öğrenciyi sevindirdi - Son Dakika
15:35 Son dakika: Adalar Kaymakamlığı itlaf edilen atların sahiplerine suç duyurusunda bulundu - Son Dakika
15:28 Ters yönde drift yapan sürücüye 15 bin lira ceza kesildi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2019 15:50:25. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Afganistan'da Taliban saldırısında 7 asker öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]