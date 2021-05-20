Afganistan'da Taliban saldırısında 7 güvenlik görevlisi öldü - Son Dakika

Taliban militanlarının, Afganistan'ın Zabul vilayetinde bir askeri karakola düzenlediği bombalı ve silahlı saldırıda 7 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.

Zabul İl Şura Başkanı Ata Can Hakbayan, basına yaptığı açıklamada, militanların, Zabul'un Kalat şehri yakınındaki askeri karakola silahlı ve bombalı saldırı düzenlediğini söyledi.

Saldırıda 7 güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiğini, 5 güvenlik görevlisinin yaralandığını ifade eden Hakbayan, saldırının ardından çıkan çatışmada militanların da kayıp verdiğini belirtti.

Taliban'dan henüz konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.

Bir yandan ülkede istikrarın sağlanması için çalışmalar sürerken diğer yandan Taliban ile hükümet güçlerinin saldırıları devam ediyor.

Öte yandan Afganistan hükümetine göre yaklaşık 2 haftadır yabancı güçlerin çekilmeye başlamasından bu yana ülkede şiddet olayları arttı.