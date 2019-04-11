Afganistan'da Taliban Saldırısında 8 Güvenlik Görevlisi Öldü

Taliban militanlarının, Afganistan'ın kuzeyindeki Kunduz vilayetinin Çardere ilçesine saldırısında 8 güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Taliban militanlarının, Afganistan'ın kuzeyindeki Kunduz vilayetinin Çardere ilçesine saldırısında 8 güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiği bildirildi.



Kunduz İl Şura Başkanı Muhammed Yusuf Ayubi, basına yaptığı açıklamada, militanların, ilçe merkezine saldırmasının arından çatışma çıktığını belirtti.



Ayubi, saldırıda 8 güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiğini, 12 güvenlik görevlisinin yaralandığını söyledi.



Taliban'dan yapılan açıklamada, saldırıda güvenlik görevlilerinden rehin alınanların da olduğu iddia edildi.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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