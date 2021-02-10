Afganistan'da Taliban saldırısında 9 asker öldü - Son Dakika

Taliban militanlarının Afganistan'ın batısındaki Nimruz vilayetinde karakola düzenlediği saldırıda 9 asker hayatını kaybetti.
Nimruz İl Şura Vekili Nematullah Sıddiki, basına yaptığı açıklamada, militanların, Nimruz'un Haşrud ilçesindeki askeri karakola silahlı saldırı düzenlediğini söyledi.
Saldırıda 9 askerin yaşamını yitirdiğini, 5 askerin yaralandığını ifade eden Sıddiki, militanların 3 askeri de rehin aldığını belirtti.
Kaynak: AA
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