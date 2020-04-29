Afganistan'da Taliban saldırısında 9 korucu öldü - Son Dakika

Taliban'dan henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

Saldırının ardından çıkan çatışmada Taliban'ın kayıp verdiğini ifade eden Azizi, militanların geri püskürtüldüğünü kaydetti.

Azizi, saldırıda 9 korucunun yaşamını yitirdiğini, 7 korucunun da yaralandığını belirtti.

Samangan Valiliği Sözcüsü Sıddık Azizi, basına yaptığı açıklamada, militanların, Dere-i Suf Bala ilçesindeki korucu karakoluna saldırdığını söyledi.

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