Son Dakika Haberleri: Afganistan'da Taliban saldırısında ilçe emniyet müdürü öldü
Son Dakika Güncel Afganistan'da Taliban saldırısında ilçe emniyet müdürü öldü

Afganistan'da Taliban saldırısında ilçe emniyet müdürü öldü

8 saat önce

Taliban militanlarının, Afganistan'ın kuzeyindeki Belh vilayetinin Çaharbulak ilçesine saldırması sonucu Emniyet Müdürü Kelamuddin Hamid'in hayatını kaybettiği bildirildi.

Afganistan'da Taliban saldırısında ilçe emniyet müdürü öldü, System.String[]

Taliban militanlarının, Afganistan'ın kuzeyindeki Belh vilayetinin Çaharbulak ilçesine saldırması sonucu Emniyet Müdürü Kelamuddin Hamid'in hayatını kaybettiği bildirildi.

Belh Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Adilşah Adil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, militanların, Çaharbulak ilçesine saldırdığını belirtti.

Saldırıda İlçe Emniyet Müdürü Hamid'in yaşamını yitirdiğini ifade eden Adil, 4 polisin de yaralandığını söyledi.

Belh Emniyet Amiri Abdulrazzak Kadiri de çıkan çatışmada 6 militanın öldürüldüğünü, 4'ünün yaralandığını kaydetti.

Afganistan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 12:14 Kaynak: AA
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