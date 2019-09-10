Son Dakika Haberleri: Afganistan'da Taliban Yengi Kale ve Darkad ilçelerine saldırdı
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Afganistan'da Taliban Yengi Kale ve Darkad ilçelerine saldırdı

1 saat önce

Taliban militanları, Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Tahar vilayetinin Yengi Kale ve Darkad ilçelerine eş zamanlı saldırı düzenledi.

Afganistan'da Taliban Yengi Kale ve Darkad ilçelerine saldırdı, System.String[]

Taliban militanları, Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Tahar vilayetinin Yengi Kale ve Darkad ilçelerine eş zamanlı saldırı düzenledi.

Tahar Valiliği Sözcüsü Cevad Hicri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, militanların, Tahar'ın Yengi Kale ve Darkad ilçe merkezlerine dört koldan saldırdığını belirtti.

Saldırı sonucu söz konusu iki ilçe merkezinin Taliban kontrolüne geçtiğini ifade eden Hicri, güvenlik güçlerinin, sivil kayıplarını önlemek için ilçe merkezlerinden geri çekildiğini söyledi.

Hicri, ilçelerin geri alınması için operasyon yapılacağını kaydetti.

Taliban'dan yapılan açıklamada, saldırılarda güvenlik güçlerinin kayıp verdiği iddia edildi.

Afganistan, Kale, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 01:26 Kaynak: AA
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