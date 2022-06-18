Afganistan'da tapınağa saldırı: 2 ölü, 7 yaralı - Son Dakika
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Afganistan'da tapınağa saldırı: 2 ölü, 7 yaralı

18.06.2022 14:00

- Afganistan'da tapınağa saldırı: 2 ölü, 7 yaralı Afganistan'ın başkenti Kabil'deki bir tapınakta gerçekleştirilen saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

- Afganistan'da tapınağa saldırı: 2 ölü, 7 yaralı

KABİL - Afganistan'ın başkenti Kabil'deki bir tapınakta gerçekleştirilen saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Afganistan'ın başkenti Kabil'in 2. bölgesinde yer alan Karta-e-Parwan'da kimliği belirsiz silahlı şahıslar tarafından onlarca kişinin içinde bulunduğu Sih tapınağına saldırı gerçekleştirildi. Taliban yönetiminin İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Abdul Nafi Takur, medyaya yaptığı açıklamada, "Olayda Taliban güçlerinden 1 güvenlik görevlisi ve 1 Hindu asıllı vatandaşımız hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı" ifadelerini kullandı. El bombası kullanan saldırganların operasyonda öldürüldüğünü belirten Sözcü Takur, tapınağı hedef alan patlayıcı yüklü aracın ise amacına ulaşamadan infilak ettiğini kaydetti.

Görgü tanığı Atiqullah, "Patlamada 30-40 arası ölü ve yaralı olduğunu düşünüyorum, çünkü olaya şahidim. Çok sayıda ambulans ölü ve yaralıları hastaneye kaldırdı. Silah sesleri de baya devam etti" diyerek yaşadıklarını anlattı.

Taliban güçleri bölgeye giden tüm caddeleri trafiğe kapatırken, saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Afganistan'da tapınağa saldırı: 2 ölü, 7 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Afganistan'da tapınağa saldırı: 2 ölü, 7 yaralı - Son Dakika
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