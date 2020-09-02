Afganistan'da tekne faciası: 8 ölü - Son Dakika

Afganistan'ın güneyindeki Helmand vilayetinde yolcu teknesinin batması sonucu 8 kişi hayatını kaybetti.

Helmand Valiliği Sözcüsü Ömer Zuvak, basına yaptığı açıklamada, Kacaki ilçesindeki nehrin karşı kıyısına geçmek isteyen yolcuların bulunduğu teknenin battığını söyledi.

Kazada teknedeki 8 kişinin yaşamını yitirdiğini ifade eden Zuvak, nehirde köprü bulunmaması nedeniyle her gün yüzlerce kişinin tekneyle yolculuk yaptığını belirtti.