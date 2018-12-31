Afganistan'da Terör Operasyonu: 28 Deaş Militanı Öldürüldü
40 dakika önce
Afganistan Ordusu, terörle mücadele kapsamında gerçekleştirilen hava saldırısında 28 DEAŞ militanının öldürüldüğünü açıkladı.
Afganistan Ordusu, terörle mücadele kapsamında gerçekleştirilen hava saldırısında 28 DEAŞ militanının öldürüldüğünü açıkladı.
Afganistan Savunma Bakanlığı, ordunun ülkenin doğusundaki Nangarhar eyaletinde terörle mücadele kapsamında hava saldırısı gerçekleştirdiğini duyurdu. Bakanlık, hava saldırısının ardından 28 DEAŞ militanın öldürüldüğünü ve hava saldırısında da DEAŞ militanlarının barınaklarının hedef alındığı aktardı. - KABİL
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 01:23 Kaynak: İHA
Ömerli'de Minibüs ile Ticari Araç Çarpıştı: 2 Ölü, 16 Yaralı
Cemal Kaşıkçı'nın Parçalanan Cesedinin Bavullarla Taşındığı Görüntüler Ortaya Çıktı
Rusya'da Bir Binada Doğal Gaz Patlaması Yaşandı: 4 Ölü, 3 Yaralı ve 79 Kayıp
Rektör Yardımcısı'ndan Skandal Sözler: Kavga Ettiğiniz Arkadaşınızı Öldürün, Gerisini Biz Hallederiz