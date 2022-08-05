Afganistan'da bazı gruplar, ez-Zevahiri'nin öldürüldüğü saldırıyı protesto etti - Son Dakika
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Afganistan'da bazı gruplar, ez-Zevahiri'nin öldürüldüğü saldırıyı protesto etti

05.08.2022 19:24
Afganistan'da bazı gruplar, ez-Zevahiri'nin öldürüldüğü saldırıyı protesto etti

Afganistan'da toplanan bazı gruplar, terör örgütü El-Kaide lideri Eymen ez-Zevahiri'nin 31 Temmuz'da ABD'nin insansız hava aracı (İHA) ile öldürüldüğü saldırıyı "Afganistan'ın egemenliğinin ihlali" iddiasıyla protesto etti.

Afganistan'da toplanan bazı gruplar, terör örgütü El-Kaide lideri Eymen ez-Zevahiri'nin 31 Temmuz'da ABD'nin insansız hava aracı (İHA) ile öldürüldüğü saldırıyı "Afganistan'ın egemenliğinin ihlali" iddiasıyla protesto etti.

Afganistan'ın başkenti Kabil başta olmak üzere Belh, Gor, Kunduz, Lağman, Cüzcan, Logar, Nimruz, Sar-e Pol, Zabul, Nangerhar, Badahşan, Badgis, Host ve Paktika gibi çeşitli vilayetlerde bir araya gelen bazı gruplar, Zevahiri'nin öldürüldüğü saldırı nedeniyle ABD Başkanı Joe Biden ve yönetimine tepki gösterdi.

Protestolarda, saldırı ile Afganistan'ın egemenliğinin ihlal edildiği ve bunun uluslararası hukuka aykırı olduğu belirtilerek, ABD yönetimi kınandı.

Gösterilerde, Taliban mensuplarının geniş güvenlik önlemleri aldığı görüldü.

Kabil'in 3 bölgesinde protesto düzenlendi

Başkent Kabil'in Kampani, Afşar ve Hayırhane bölgelerinde toplanan yüzlerce kişi, ABD'nin Afganistan işgalini sonlandırmasına rağmen bu ülkeye yönelik ekonomik, askeri ve diplomatik "savaşını" sürdürdüğünü savundu.

Buradaki protestolarda göstericiler, "ABD'ye ölüm", "Amerika yalancıdır", "Joe Biden yalan söylemeyi bırak", "Afganistan halkı sahtekarlığınıza kanmayacak" yazılı dövizleri taşıdı, Taliban lehine de sloganlar attı.

Söz konusu saldırıda, hava sahasını ABD'ye kullandırdığı iddiasıyla Pakistan aleyhine de sloganlar atılarak, İslamabad yönetimi kınandı.

Basın açıklamalarının ardından göstericiler, yaklaşık 1 kilometrelik yürüyüşün ardından dağıldı.

Taliban, saldırıyı kınamış, Zevahiri'den haberlerinin olmadığını açıklamıştı

ABD Başkanı Biden'ın, Zevahiri'nin öldürüldüğünü açıklamasının ardından Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, yaptığı açıklamada, söz konusu saldırıyı kınamış, bunun Taliban ve ABD arasında imzalanan Doha anlaşmasına ve uluslararası hukuka aykırı olduğunu vurgulamıştı.

Ancak açıklamada, Zevahiri'nin ölümüne değinilmemişti.

Mücahid, dün yaptığı açıklamada ise Zevahiri'nin Kabil'e gelmesinden ve buradaki varlığından haberlerinin olmadığını kaydederek, konunun kapsamlı şekilde incelendiğini duyurmuştu.

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Kaynak: AA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Afganistan, Kabil, Güncel, Son Dakika

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