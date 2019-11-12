Son Dakika Haberleri: Afganistan'da trafik kazası: 17 ölü
Son Dakika Güncel Afganistan'da trafik kazası: 17 ölü - Son Dakika

Afganistan'da trafik kazası: 17 ölü

7 saat önce

Afganistan'ın kuzeyindeki Baglan vilayetinin Host ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 17 kişi hayatını kaybetti.

Afganistan'da trafik kazası: 17 ölü, System.String[]

Afganistan'ın kuzeyindeki Baglan vilayetinin Host ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 17 kişi hayatını kaybetti.

Host Kaymakamı Lutfullah Atifi, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Host ilçe merkezinden Baglan şehrine giden minibüsün, Host'un Pulifi bölgesinde dereye devrildiğini söyledi.

Atifi, kazada 4'ü çocuk 17 kişinin yaşamını yitirdiğini, 6 kişinin yaralandığını belirtti.

Afganistan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 05:44 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Emekli imam, oğlunun ve torununun cenaze namazını kıldırırken göz yaşlarına hakim olamadı
İmam, oğlunun ve torununun cenaze namazını kıldırırken göz yaşlarına hakim olamadı Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'de kaldığı otelin önüne gelen vatandaşları selamladı Devriye gezen polis aracına otomobil çarptı: 2'si polis 3 yaralı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2019 00:58:30. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Afganistan'da trafik kazası: 17 ölü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]