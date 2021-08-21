AFGANİSTAN'DA TÜRK GÜVENLİK GÜÇLERİNDEN ÖZEL OPERASYON - Son Dakika

AFGANİSTAN'a bir süre önce sağlık turizmi için giden 5 Türk sağlık çalışanı, mahsur kaldıkları kent merkezinden Türk güvenlik güçleri tarafından kurtarıldı.

Afganistan'da Taliban'ın başkent Kabil'i kontrol altına almasının ardından 3 hafta önce bu ülkeye giren 5 Türk mahsur kaldıklarını belirterek yardım istemişti. Saç ekim kliniği çalışanı Cengiz Şimşek, Muhammet Ferhat Yılmaz, Hatice İncekara, Aleyna Tıkı ve Emrah Bütün, kaldıkları klinikten Türk güvenlik güçleri operasyonuyla kurtarıldı. 5 Türk, Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'na götürüldü. Sağlık çalışanlarının, ilk tahliye uçağı ile önce Pakistan'a daha sonrasında da Türkiye'ye dönmeyi bekliyor.

HAVALİMANINDA KÜÇÜK ÇOCUK EMİN ELLERDE

Bu arada havalimanındaki kalabalıkta Türklere de Türk güvenlik güçleri yardım etti. Yüzlerce kişi arasındaki Türkler alınarak güvenli alana götürüldü. Bir Türk ailenin küçük çocuğu da kalabalık arasından alındı. Türk askerleri ve polislerinin kucağında güvenlik alana götürülen aile de tahliye uçağı ile Türkiye'ye gönderilecek.