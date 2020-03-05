Afganistan'da Uluslararası Öğrenci Buluşması töreni düzenlendi - Son Dakika
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Afganistan'da Uluslararası Öğrenci Buluşması töreni düzenlendi

6 saat önce

Afganistan'ın başkenti Kabil'de Uluslararası Öğrenci Buluşması töreni düzenlendi.

Afganistan'da Uluslararası Öğrenci Buluşması töreni düzenlendi, System.String[]

Afganistan'ın başkenti Kabil'de Uluslararası Öğrenci Buluşması töreni düzenlendi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Kabil Koordinatörlüğü Sürekli Eğitim Merkezi'nde düzenlenen törene, TİKA Kabil Koordinatörü Zühtü Çal, Hadaf Kültür Derneği Başkanı ve Tahar Milletvekili Hamiduddin Yoldaş, Farah Milletvekili Abdul Nasır Farahi, Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu (UDEF) temsilcisi ve öğrenciler katıldı.

Törende konuşan UDEF Temsilcisi Şükrü Özer, UDEF'in amacının, üniversite eğitimi için Türkiye'yi tercih eden 203 farklı ülkeden yaklaşık 173 bin uluslararası öğrenciye ev sahipliği yapmak, onları tanımak ve birbirleriyle kaynaştırmak olduğunu söyledi.

UDEF'in bir diğer amacının öğrencilerin eğitim ve öğretim hayatları boyunca karşılaşabilecekleri maddi ve manevi ihtiyaçların çözümüne ortak olmak olduğunu ifade eden Özer, UDEF'in ayrıca öğrencilerin Türkiye'de edindikleri birikimleri farklı coğrafyalara taşıyabilecek vasıflı insanlar olabilmelerine katkı sağlamak amacıyla kurulan 65 uluslararası öğrenci derneğinin, çatı kuruluşu olduğunu belirtti.

Özer, Türkiye'nin uluslararası öğrenci potansiyelinin her geçen yıl artarak bir eğitim üssü haline geldiğini kaydetti.

13. Uluslararası öğrenci buluşmasının nisan ayında gerçekleştirileceğini belirten Özer, 61 ülkede ve 111 şehirde düzenleneceğini vurguladı.

Konuşmanın ardından Türkiye'den farklı yıllarda mezun olarak ülkelerine dönen öğrencilerin yaşadığı hikaye ve önerileri dinlendi.

Tören, öğrencilerle toplu fotoğraf çekilmesinin ardından sona erdi.

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Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 09:14 Kaynak: AA
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