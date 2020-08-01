Afganistan'da üst düzey DEAŞ'lı terörist öldürüldü - Son Dakika

Afganistan'da güvenlik güçlerinin operasyonu ile DEAŞ terör örgütünün üst düzey yetkilisi etkisiz hale getirildi.

Afganistan'da DEAŞ terör örgütünün Horasan vilayeti istihbarat sorumlusu olan Asadullah Orokzai Afgan güvenlik güçleri tarafından yapılan başarılı operasyon ile etkisiz hale getirildi. Afganistan İstihbarat Başkanlığı tarafından yayınlanan yazılı açıklamada, "Asadullah Orokzai, Afganistan'da sivil halka yönelik düzenlenen en kanlı terörist saldırıların sorumlusuydu" ifadelerine yer verildi. - KABİL