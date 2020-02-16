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Afganistan'da uyuşturucu bağımlısı 9 evsiz sokakta vuruldu
7 saat önce
Afganistan’ın başkenti Kabil’de pazar günü evsiz ve uyuşturucu kullanıcısı 9 kişi, kimliği belirsiz kişiler tarafından vuruldu.
Afganistan'ın başkenti Kabil'de uyuşturucu kullanıcısı evsiz 9 kişi kimliği belirsiz kişiler tarafından vuruldu.
Sokakta uyurken vurulan kişilerin adli tıp muayenesi sonucu uyuşturucu kullanıcısı oldukları belirlendi.
Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 04:48
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