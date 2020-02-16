Afganistan'da uyuşturucu bağımlısı 9 evsiz sokakta vuruldu - Son Dakika
Son Dakika Dünya Afganistan'da uyuşturucu bağımlısı 9 evsiz sokakta vuruldu - Son Dakika Dünya

Afganistan'da uyuşturucu bağımlısı 9 evsiz sokakta vuruldu

7 saat önce

Afganistan’ın başkenti Kabil’de pazar günü evsiz ve uyuşturucu kullanıcısı 9 kişi, kimliği belirsiz kişiler tarafından vuruldu.

Afganistan'da uyuşturucu bağımlısı 9 evsiz sokakta vuruldu, System.String[]

Afganistan'ın başkenti Kabil'de uyuşturucu kullanıcısı evsiz 9 kişi kimliği belirsiz kişiler tarafından vuruldu.


Sokakta uyurken vurulan kişilerin adli tıp muayenesi sonucu uyuşturucu kullanıcısı oldukları belirlendi.

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Afganistan, Kabil, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 04:48 
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