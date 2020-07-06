Afganistan'da vali yardımcılarının biri kadın olacak

Afganistan Cumhurbaşkanlığı sözcüsü Sıddık Sıddıki, hükümetin kararıyla bundan sonra tüm vilayetlerde vali yardımcılarından birinin kadınlardan atanacağını söyledi.

Sıddıki, başkent Kabil'de düzenlediği basın toplantısında, Kadın İşleri Bakanlığının önerisi ve Bakanlar Kurulu'nun kararıyla tüm vilayetlerde bir kadın bir vali yardımcısının olacağını bildirdi.

Sıddıki, atama sürecinin hızla tamamlaması için Bağımsız Yerel Yönetimler İdaresinin çalışma yaptığını kaydetti.

Bu kararın kadınların çalışma hayatına daha çok katılmaları için alındığını ifade eden Sıddıki, Afgan kadınlarının hak ettikleri yere gelmeleri için çalışmalar yürütüldüğünü belirtti.

Afganistan'da kadınların durumu

Afganistan, kadınlar için en tehlikeli ülkeleri arasında yer gösteriliyor. Birçok kadın şiddete maruz kalıyor.

Çocuk yaşta evlilikler, kız çocukları için eğitim imkanlarının sınırlı olması ve diğer sosyal sınırlamalar, ülkede kadınların karşılaştığı temel sorunların başında geliyor.