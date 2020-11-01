Afganistan'da valilik kampüsüne havanlı saldırı: 6 yaralı - Son Dakika

Afganistan'ın Kunduz kentindeki valilik kampüsüne yapılan havanlı saldırıda 6 kişi yaralandı.

Afganistan'ın kuzeyinde yer alan Kunduz kentindeki valilik kampüsüne havanlı saldırı yapıldı. Havan mermisi, kampüsün içinde voleybol oynayan görevlilerin arasına düştü. Valilik Sözcüsü Esmatullah Muradi yaptığı açıklamada, "Akşam sıralarında bir havan valilik kampüsüne isabet etti. Olayda 3 polis ve 3 devlet memuru yaralandı" ifadelerini kullandı. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Öte yandan Kunduz kenti 2014 yılından itibaren iki kez kısa süreliğine Taliban kontrolüne geçmişti.

(Sultan Faizy/İHA)