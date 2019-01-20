Son Dakika Haberleri: Afganistan'da Valiye Bombalı Saldırı

Afganistan'da Valiye Bombalı Saldırı

10 dakika önce

Afganistan'da Logar Valisi Muhammed Enver İshakzey'in konvoyuna düzenlenen bombalı saldırıda 8 korumanın öldüğü bildirildi.

Afganistan'da Valiye Bombalı Saldırı, System.String[]
Afganistan'da Logar Valisi Muhammed Enver İshakzey'in konvoyuna düzenlenen bombalı saldırıda 8 korumanın öldüğü bildirildi.

Logar Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Şapur Ahmedzey, gazetecilere yaptığı açıklamada, saldırganın bomba yüklü araçla Safid Sang bölgesinde, Kabil'den Logar'a giden Vali İshakzey'in aracının da bulunduğu konvoyu hedef aldığını söyledi.

Saldırıda valinin yara almadan kurtulduğunu ifade eden Ahmedzey, 8 korumasının yaşamını yitirdiğini belirtti.

Ahmedzey, saldırıda 10 kişinin de yaralandığını kaydetti.

Saldırıyı Taliban örgütü üstlendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 01:41 Kaynak: AA

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