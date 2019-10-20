Son Dakika Haberleri: Afganistan'da valiye bombalı saldırı: 3 ölü
Son Dakika Güncel Afganistan'da valiye bombalı saldırı: 3 ölü

Afganistan'da valiye bombalı saldırı: 3 ölü

27 dakika önce

Afganistan'da Maydan Vardak Valisi Muzaffereddin Yemin'in konvoyunun geçişi sırasında bomba yüklü araçla gerçekleştirilen intihar saldırısında, 3 sivil yaşamını yitirdi.

Afganistan'da valiye bombalı saldırı: 3 ölü, System.String[]

Afganistan'da Maydan Vardak Valisi Muzaffereddin Yemin'in konvoyunun geçişi sırasında bomba yüklü araçla gerçekleştirilen intihar saldırısında, 3 sivil yaşamını yitirdi.

Maydan Vardak Valiliği Sözcüsü Muhibbullah Şerifzoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, intihar saldırganının, içinde bulunduğu bomba yüklü aracı, Maydan Vardak merkezinden geçen Vali Muzaffereddin Yemin'in konvoyunun arasına karışarak patlattığını söyledi.

Valinin saldırıdan yara almadan kurtulduğunu ifade eden Şerifzoy, 3 sivilin yaşamını yitirdiğini, bir sivilin de yaralandığını belirtti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Afganistan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 03:30 Kaynak: AA
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