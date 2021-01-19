Afganistan'da Vaşir Kaymakamı Hakyar, silahlı saldırıda öldürüldü - Son Dakika

Afganistan'da Vaşir Kaymakamı Hakyar, silahlı saldırıda öldürüldü

19.01.2021 09:33
Afganistan'da Vaşir Kaymakamı Hakyar, silahlı saldırıda öldürüldü, System.String[]

Afganistan'ın güneyindeki Helmand vilayetinde, Vaşir ilçesinin Kaymakamı Muhammed Zahir Hakyar, uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

Afganistan'ın güneyindeki Helmand vilayetinde, Vaşir ilçesinin Kaymakamı Muhammed Zahir Hakyar, uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

Vali Abdul Nabi Elham, basına yaptığı açıklamada, Hakyar'ın, Helmand'ın merkezi Laşkergah şehrinde kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırısına uğradığını söyledi.

Saldırıda Hakyar'ın yaşamını yitirdiğini ifade eden Elham, saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldığını belirtti.

Görgü tanıkları ise saldırıda, kaymakamın yanı sıra 2 kişinin daha öldüğünü öne sürdü.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Afganistan, Helmand, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Afganistan'da Vaşir Kaymakamı Hakyar, silahlı saldırıda öldürüldü - Son Dakika


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