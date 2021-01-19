Afganistan'da Vaşir Kaymakamı Hakyar, silahlı saldırıda öldürüldü - Son Dakika

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Görgü tanıkları ise saldırıda, kaymakamın yanı sıra 2 kişinin daha öldüğünü öne sürdü.

Saldırıda Hakyar'ın yaşamını yitirdiğini ifade eden Elham, saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldığını belirtti.

10 yaşındaki kızının ilk kez regl olduğunu duyuran Ceyda Düvenci'ye tepki yağdı

NASA, Türkiye'deki kuraklıkla ilgili harita yayınladı: Sadece barajlar değil yer altı suları da kritik seviyede