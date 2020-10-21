Afganistan'da vize için toplanan kalabalıkta çıkan izdiham 11 can aldı - Son Dakika

Afganistan'da vize için toplanan kalabalıkta çıkan izdiham 11 can aldı
21.10.2020 09:21
Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinde Pakistan vizesi başvurusu için toplanan kalabalıkta yaşanan izdiham sonucu 11 kadın ezilerek hayatını kaybetti.
Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinde Pakistan vizesi başvurusu için toplanan kalabalıkta yaşanan izdiham sonucu 11 kadın ezilerek hayatını kaybetti.
Nangarhar Valiliği Sözcüsü Ataullah Hogyani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle aylardır kapalı olan Pakistan'ın Nangarhar'daki başkonsolosluğunun tekrar açılmasıyla vize başvuru sayısının arttığını söyledi.
Bu sabah erkenden vize başvurusu için Nangarhar merkezindeki Celalabad Stadı'nda on binlerce kişinin toplandığını ifade eden Hogyani, kalabalığın oluşturduğu izdiham nedeniyle 11 kadının ezilerek yaşamını yitirdiğini, 13 kişinin de yaralandığını belirtti.
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