Son Dakika Haberleri: Afganistan'da Voleybol Maçına Saldırı: 5 Ölü

Afganistan'da Voleybol Maçına Saldırı: 5 Ölü

1 saat önce

Afganistan'ın kuzeyindeki Baglan vilayetinin Tala-u Barfak ilçesinde voleybol maçı sırasında düzenlenen bombalı saldırıda 5 kişinin öldüğü bildirildi.

Afganistan'da Voleybol Maçına Saldırı: 5 Ölü, System.String[]
Afganistan'ın kuzeyindeki Baglan vilayetinin Tala-u Barfak ilçesinde voleybol maçı sırasında düzenlenen bombalı saldırıda 5 kişinin öldüğü bildirildi.

Tala-u Barfak Kaymakamı Abdul Ahmad Ahmadi, basına yaptığı açıklamada, ilçenin Barfak köyünde voleybol maçı yapılacak alana yerleştirilen bombanın, maç sırasında patlatıldığını belirtti.

Saldırıda 5 kişinin yaşamını yitirdiğini ifade eden Ahmadi, 20 kişinin de yaralandığını söyledi.

Ahmadi, Barfak köyünün Taliban kontrolünde olduğunu vurguladı.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 02:31 Kaynak: AA

Afganistan, voleybol, Güncel
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