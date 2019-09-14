Afganistan'da voleybol müsabakasına bombalı saldırı: 3 ölü

Taliban'dan henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

Saldırıda 3 sivilin yaşamını yitirdiğini ifade eden Rahimi, 2 sivilin de yaralandığını söyledi.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasrat Rahimi, basına yaptığı açıklamada, Tegab ilçesinin Kakar Şakot köyündeki voleybol sahasına yerleştirilen bombanın, müsabakanın başladığı sırada patladığını belirtti.

Afganistan 'ın Kapisa vilayetinin Tegab ilçesinde bir voleybol müsabakası sırasında düzenlenen bombalı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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